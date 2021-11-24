Правительство приняло решение о создании Национального реестра доноров крови
Кабмин утвердил постановление "О некоторых вопросах функционирования Национального реестра доноров крови и компонентов крови, а также лиц, которым запрещено выполнять донорскую функцию в электронной системе здравоохранения"
Постановление было принято на заседании правительства в среду, 24 ноября.
В пояснительной записке говорится, что постановление призвано усилить гарантированные государством безопасность и качество донорской крови, безопасность доноров и реципиентов, а также лиц, которым запрещено выполнять донорскую функцию, посредством Национального реестра доноров крови.
В МОН отмечают, что реестр будет составлять часть электронной системы здравоохранения и станет основой для развития института донорства и обеспечения потребности медицинской системы в донорской крови.
Согласно постановлению, Минздрав и НСЗУ должны ввести Национальный реестр в действие не позднее чем через один год после вступления этого постановления в силу.
- Напомним, 21 октября президент Зеленский подписал Закон "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови" № 931-ІХ, который определяет основы государственной политики по организации заготовки, тестирования, переработки, хранения, распределения, транспортировки и реализации донорской крови и ее компонентов, а также функционирование системы крови.
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