Правительство приняло программу "Единство в разнообразии": Шмыгаль заявил, что это последний шаг для дальнейшей интеграции в ЕС

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

26 сентября правительство приняло государственную целевую программу "Единство в разнообразии", целью которой является создание условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов. По словам Шмыгаля, утверждение этой программы означает выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии по продолжению интеграции в ЕС.

Также он в этом контексте сообщил о нескольких реформах в работе Конституционного Суда, Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, антикоррупционных судов и некоторых изменений в законах:

Стартовала реформа Конституционного Суда, в рамках которой правительство работает в консультациях с Венецианской комиссией.

Перезагружен Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей.

Усиливается институциональная способность и независимость антикоррупционных органов. К примеру, правительственный законопроект "О повышении независимости специализированной антикоррупционной прокуратуры".

Избраны новые руководители НАБУ и САП.

На открытых конкурсах Группа государств против коррупции (GRECO ) определила существенный прогресс Украины в вопросах предотвращения коррупции.

Правительство наработало нормативно-правовую базу по борьбе с отмыванием денег в рамках стандартов ФАТФ (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег).

Правительство выполнило рекомендации Венецианской комиссии по имплементации антиолигархического закона.

Начало работу законодательство "О медиа и рекламе".

Во исполнение нового закона "О национальных меньшинствах" разработаны необходимые акты.

Правительство проанализировало 28 000 актов права ЕС по их внедрению в Украине и ожидает, что в октябре Украина получит положительную оценку пакета расширения Евросоюза, а затем будет голосование Европейского совета, которое откроет дорогу к переговорам о вступлении нашей страны в ЕС.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявила о том, что начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз будет зависеть прежде всего от политических шагов государств-членов.