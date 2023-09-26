Правительство приняло программу "Единство в разнообразии": Шмыгаль заявил, что это последний шаг для дальнейшей интеграции в ЕС
Правительство утвердило программу "Единство в разнообразии", которая становится последней выполненной из семи требований Еврокомиссии для продолжения интеграции в ЕС
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
26 сентября правительство приняло государственную целевую программу "Единство в разнообразии", целью которой является создание условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов. По словам Шмыгаля, утверждение этой программы означает выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии по продолжению интеграции в ЕС.
Также он в этом контексте сообщил о нескольких реформах в работе Конституционного Суда, Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, антикоррупционных судов и некоторых изменений в законах:
- Стартовала реформа Конституционного Суда, в рамках которой правительство работает в консультациях с Венецианской комиссией.
- Перезагружен Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей.
- Усиливается институциональная способность и независимость антикоррупционных органов. К примеру, правительственный законопроект "О повышении независимости специализированной антикоррупционной прокуратуры".
- Избраны новые руководители НАБУ и САП.
- На открытых конкурсах Группа государств против коррупции (GRECO ) определила существенный прогресс Украины в вопросах предотвращения коррупции.
- Правительство наработало нормативно-правовую базу по борьбе с отмыванием денег в рамках стандартов ФАТФ (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег).
- Правительство выполнило рекомендации Венецианской комиссии по имплементации антиолигархического закона.
- Начало работу законодательство "О медиа и рекламе".
- Во исполнение нового закона "О национальных меньшинствах" разработаны необходимые акты.
Правительство проанализировало 28 000 актов права ЕС по их внедрению в Украине и ожидает, что в октябре Украина получит положительную оценку пакета расширения Евросоюза, а затем будет голосование Европейского совета, которое откроет дорогу к переговорам о вступлении нашей страны в ЕС.
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявила о том, что начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз будет зависеть прежде всего от политических шагов государств-членов.
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