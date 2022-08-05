Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

"Это позволит нам быстро запускать автоуслуги, а украинцам меньше общаться с чиновниками. Также благодаря постановлению минимизируется коррупция и человеческий фактор, например, отказ в услуге без веской причины. Вместо ожидания решения госслужащего заявка будет обрабатываться онлайн автоматически", - говорится в сообщении.

По такому принципу работает автоматическая регистрация ФЛП. По данным Минцифры, это самая быстрая регистрация бизнеса в мире. Сообщается, что на заполнение заявки тратят 10 мин и 2 секунды на ее обработку.

По словам министра Михаила Федорова, на очереди – регистрация ООО для физлиц. Теперь услуга на этапе тестирования. В планах автоматизировать изменение вида деятельности и закрытие ФЛП на портале Дия.

Электронная подпись в Дии соответствует европейским стандартам. Технически Украина готова к взаимному признанию цифровых подписей с Евросоюзом.

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