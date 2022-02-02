Правительство приняло план COVID-вакцинации на 2022 год

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



"В этом году мы продолжим наращивать темпы прививок, и для этого у нас уже есть 100% обеспечения вакцинами, никаких перебоев не будет, это гарантируем. Для защиты населения мы используем все имеющиеся ресурсы – и возможности государственного бюджета, а также продолжаем нашу сотрудничество с инициативой COVAX.Среди важного и то, что в Нацплане появилась норма, предусматривающая утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год" - сказал Министр здравоохранения Виктор Ляшко.



Отмечается, что национальный план вакцинации предусматривает, что общая стратегия вакцинации против COVID-19 будет заключаться в ревакцинации бустерной дозой тех, кто уже получил базовый курс прививки в 2021 году, и вакцинации тех, кто не получил дозу. Дополнительно в течение 2022 года планируется охватить прививками детей и подростков от 12 до 18 лет.



Соответственно, к концу 2022 года областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних и не менее 70% взрослого населения, в том числе 80% людей в категории 60+. Особенно речь идет о тех, кто находится в группе риска.



Кроме того, государственные администрации должны обеспечить надлежащее функционирование центров вакцинации населения, постоянных и временных пунктов прививок на базе учреждений здравоохранения, в частности, с использованием выездных вакцинальных сессий в организованных коллективах и по месту жительства/нахождения.



Как известно, в Нацплане появилась норма, предусматривающая создание региональных межведомственных координационных комиссий по его выполнению и утверждению региональных планов по вакцинации на 2022 год.

Напомним, что все вакцины, которые сейчас есть в стране, в частности CoronaVac, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca – безопасны.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в заложенном бюджете не хватит средств на выплату гражданам 500 грн за бустерную дозу вакцины против COVID-19 в рамках программы "еПоддержка".