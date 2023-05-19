Правительство приняло механизм внедрения программ Bug Bounty для усиления киберзащиты
Кабинет министров Украины принял постановление, разрешающее тестировать государственные электронные системы на уязвимости. Это позволит запустить полноценную программу национальных Bug Bounty
Об этом сообщили 19 мая в Telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины.
Запуск программ Bug Bounty позволит:
- повысить уровень киберзащиты информационных систем;
- противодействовать несанкционированному доступу к информационным ресурсам;
- усилить киберустойчивость информационных систем к инцидентам.
"Процедура Bug Bounty широко применяется во всем мире. Теперь госучреждения смогут использовать современные инструменты для проверки и защиты программных продуктов или электронных систем", - говорится в сообщении.
Справка
Bug Bounty – это процедура тестирования электронных сервисов, когда IT-специалисты и этические хакеры могут легально искать уязвимые места в программах и информационных системах. Это помогает быстро устранить риски и создать надежную систему защиты.
- 17 мая сообщалось, что в Украине запустили мобильное приложение "Complete Care4you" – оно поможет пациентам с ВИЧ, туберкулезом или заместительной поддерживающей терапией следить за здоровьем.
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