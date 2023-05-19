Об этом сообщили 19 мая в Telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины.

Запуск программ Bug Bounty позволит:

повысить уровень киберзащиты информационных систем;

противодействовать несанкционированному доступу к информационным ресурсам;

усилить киберустойчивость информационных систем к инцидентам.

"Процедура Bug Bounty широко применяется во всем мире. Теперь госучреждения смогут использовать современные инструменты для проверки и защиты программных продуктов или электронных систем", - говорится в сообщении.

Справка

Bug Bounty – это процедура тестирования электронных сервисов, когда IT-специалисты и этические хакеры могут легально искать уязвимые места в программах и информационных системах. Это помогает быстро устранить риски и создать надежную систему защиты.