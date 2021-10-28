Правительство примет стратегию интеграции ВПЛ и распределит 22 млн субвенции на приобретение переселенцами жилья

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил на заседании правительства, передает Эспрессо.TV.



"Предлагаем утвердить проект акта о распределении местным бюджетам субвенции на соответствующие мероприятия. Документом предлагается выделить почти 22 млн грн, за счет которых планируется приобрести 53 объекта недвижимости и провести ремонт 13 объектов для временного проживания примерно 242 внутри перемещенных лиц. Средства субвенции получат одиннадцать областей", - сказал Шмигаль.



Кроме того, по словам Премьер-министра, предполагается приобретение двух комплексов оборудования для оформления и выдачи паспортов гражданина Украины для центров предоставления административных услуг.



Шмигаль также отметил, что в ходе заседания правительство примет стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц.

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