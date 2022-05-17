Правительство прекращает регулирование цен на горючее: названа ориентировочная предельная стоимость литра бензина и дизеля
Кабинет министров решил приостановить регулирование цен на бензин и дизтопливо
Об этом в эфире телемарафона заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, передаетм Общественное .
"По результатам заседания оперативного штаба была принята договоренность, чтобы мы приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы рынка могли насытить его необходимым ресурсом",- отметила Свириденко.
Она добавила, что в правительстве ожидают, что предельные цены на дизель составят не более 58 грн/л, а на бензин - не более 52 грн/л.
"Если мы с вами почувствуем, что операторы рынка злоупотребляют положением, мы будем вводить в отношении них санкции и мониторить ситуацию круглосуточно. Мы не дадим злоупотреблять сетями и чтобы наших людей обманывали", - подытожила она.
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