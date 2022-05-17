Об этом в эфире телемарафона заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, передаетм Общественное .

"По результатам заседания оперативного штаба была принята договоренность, чтобы мы приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы рынка могли насытить его необходимым ресурсом",- отметила Свириденко.

Она добавила, что в правительстве ожидают, что предельные цены на дизель составят не более 58 грн/л, а на бензин - не более 52 грн/л.

"Если мы с вами почувствуем, что операторы рынка злоупотребляют положением, мы будем вводить в отношении них санкции и мониторить ситуацию круглосуточно. Мы не дадим злоупотреблять сетями и чтобы наших людей обманывали", - подытожила она.

Напомним, Украина до конца мая получит более 350 тысяч тонн горючего.

Один из пунктов пропуска на украинской границе будет отведен только для импорта горючего.