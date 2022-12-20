Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 декабря.

Эти средства необходимы, чтобы тарифы для населения не росли, а у предприятий теплоснабжения были средства для бесперебойной работы и ремонтов.

"Утвердим сегодня также порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на тепло и горячую воду. О чем идет речь? Правительство передает местным властям

14 млрд грн в виде субвенции. Это средства, чтобы тарифы на тепло и горячую воду для людей остались без изменений, но при этом у предприятий теплоснабжения были средства для бесперебойной работы и ремонтов", - сказал Шмыгаль.

Денис Шмыгаль сообщил , что с начала полномасштабной войны России наша страна получила от партнеров бюджетной помощи более 30 миллионов долларов.

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