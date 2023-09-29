Правительство предоставит 1 млрд грн на развитие индустриальных парков
Правительство Украины впервые выделит финансовый стимул в размере 1 млрд грн для развития индустриальных парков в следующем году
Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"На следующий год в проекте бюджета мы предусмотрели 1 млрд. гривен на обустройство индустриальных парков. Это будет способствовать экономическому развитию регионов", - заявила она.
Свириденко считает, что развитие индустриальных парков создаст новые рабочие места и принесет пользу в виде налогов и усиления развития перерабатывающей промышленности, "которая должна стать новой экономической философией Украины". А также создаст решения для релокированных предприятий, новых бизнесов под нужды возобновления и замещения импорта из России и Белоруссии.
В рамках рабочей поездки Свириденко посетила индустриальный парк в Белой Церкви, где работает 9 резидентов, среди которых 4 производства и два складских предприятия, некоторые из которых переместились в Киевскую область по линии фронта.
Недавно правительство разрешило органам местного самоуправления финансировать проектирование и строительство инфраструктуры индустриальных парков, для резидентов которых действуют фискальные стимулы:
- освобождение от ввозной пошлины и НДС на оборудование;
- освобождение от налога на прибыль на 10 лет при условии реинвестирования;
- льготная ставка налога на недвижимость и землю – в случае решения органов местного самоуправления.
Также министерша посетила одну из украинских биотехнологических компаний, которая занимается производством препаратов из плазмы крови. Директор завода Константин Ефименко сказал, что вскоре компания планирует выходить на новые рынки и усиливать возможности благодаря привлечению стартапов в области биотехнологий.
Фото: Юлия Свириденко
Фото: Юлия Свириденко
Фото: Юлия Свириденко
- В следующем, 2024 году правительство компенсирует украинским агропроизводителям части расходов на услуги по разминированию. На это в проекте госбюджета заложили 2 млрд. грн.
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