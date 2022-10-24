Правительство предоставило регионам около 5 млрд грн на восстановление поврежденной инфраструктуры
За последние месяцы Кабинет министров предоставил украинским регионам около 5 млрд грн на восстановление поврежденной инфраструктуры в результате военных действий
Об этом в facebook рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.
По его словам, Кабмин выделил дополнительные 300 млн грн на восстановление Харькова и Харьковщины и 37 млн грн для Киева.
"В общей сложности за последние месяцы правительство предоставило регионам около 5 млрд грн на восстановление поврежденной войной инфраструктуры", - отметил премьер.
Шмигаль также сказал, что уже запущена программа "Восстановление" в рамках работы Фонда энергоэффективности, что позволит направлять его средства на восстановление поврежденных жилых зданий.
- 22 октября премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил об угрозе новой волны беженцев в Европу в связи с постоянными обстрелами Россией объектов критической инфраструктуры. Также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что удары по критической инфраструктуре Украины – это попытки Кремля спровоцировать новые волны беженцев в Европу.
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