Правительство предложило персональные санкции против патриарха Кирилла и еще семи представителей РПЦ
Кабинет Министров сегодня, 30 августа, на заседании одобрил предложения по применению персональных санкций на 10 лет против руководителя русской православной церкви патриарха Кирилла и еще семи ее представителей
Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики .
Как говорится в сообщении, Кабинет Министров одобрил предложения по применению персональных санкций на 10 лет против руководителя российской православной церкви патриарха Кирилла и еще семи представителей. Соответствующее распоряжение Правительство приняло на своем заседании 30 августа.
"Русская православная церковь поддерживает войну России против украинского народа и ежедневно благословляет военные преступления против украинцев. Все, кто имеет отношение к этому, должны нести ответственность. Деятельность этих церковных чиновников из РФ противоречит христианским ценностям. Преступники не должны прятаться за рясами", - отметил он. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Также отмечается, что решение Кабмин принял, чтобы защитить национальные интересы, национальную безопасность, суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Санкции предусматривают: блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов и т.д.", - говорится в сообщении .
Список еще будет рассмотрен Советом национальной безопасности и обороны Украины и Президентом Украины. Кроме того, их согласование позволит с таким же списком обратиться в международное сообщество, чтобы ввести такие же санкции в других странах.
Предложения в санкционный список подготовили Министерство культуры и информационной политики совместно с Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести.
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