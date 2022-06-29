Правительство предлагает ввести санкции против Александра Маслякова и КВН

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины.

"Согласно части первой статьи 5 Закона Украины "О санкциях" одобрить и внести в трехдневный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на пять лет персональных специальных экономических и других ограничительных мер/санкций к физическим и юридическим лицам по перечню", - говорится в документе.

В приложении к распоряжению содержится список предложенных для введения санкций лиц. Среди них: многолетний ведущий "Клуба веселых и находчивых" (КВН) Александр Масляков, телеведущий Валдис Пельш, фолк-рок-певица Пелагея Телегина, телеведущий Вадим Галыгин, гимнаст Никита Нагорный, продюсер, депутат Госдумы РФ Сангаджи Тарбаев, уоторые 24 августа 2021 годаучаствовали в КВН Летний кубок чемпионов 2021 в г. Ялта в оккупированном Крыму.

Также в список попали другие участники жюри КВН, принимавшие участие в мероприятиях в оккупированном Крыму: Сергей Першин, Алексей Кривеня, Максим Конюхов, Константин Бутусов, Светлана Малюткина, Султан Нугайбеков, Роман Сафонов, Айдар Сулейманов, Денис Бондарев, Елена Федотова, Алина Омельянчук, Сергей Жариков, Михаил Матюх, Алексей Жирнов, Александр Высоцких, Ирина Девочкина, Алексей Мурашов, Владимир Шнитко.

Также Кабмин предлагает ввести санкции против спортсменов, принимавших участие в мероприятиях в оккупированном Крыму, в том числе Михаил Шивляков, Вячеслав Максюта, Назар Долицкий, Юрий Колмаков, Петр Мартыненко, Оксана Кошелева, Сергей Харламов.

Кроме того, в предложенном списке санкций – ООО "Канон.ру" и ООО "Телевизионное творческое объединение "АМИК".

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