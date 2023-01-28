Об этом написал в телеграмм глава Минцифры Михаил Федоров.

"Таможенный сбор будет происходить по новой системе расчета. Вводите в калькуляторе три характеристики - год авто, тип или объем двигателя или мощность, если есть электрокар. Далее система автоматически рассчитает стоимость авто.

Например, у вас есть Audi A3 2006 года. На дизеле и с объемом двигателя в 2 литра. По новым правилам заплатите 80 132 грн., вместо 143 500 грн.", - говорится в сообщении

Также министр отметил, что рассчитывает, что депутаты поддержат сервис, который упростит жизнь и сэкономит средства тысячам украинцев.

Напомним, США планируют помочь Украине экспортировать "Действие" в другие страны, обсуждения начнут в Давосе

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