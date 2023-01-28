Правительство предлагает упростить растаможку авто и перевести услугу в действие
Минцифры готовит изменения в законодательство, чтобы полностью исключить человеческий фактор при растаможке авто и сделать его доступным в Действии в несколько кликов
Об этом написал в телеграмм глава Минцифры Михаил Федоров.
"Таможенный сбор будет происходить по новой системе расчета. Вводите в калькуляторе три характеристики - год авто, тип или объем двигателя или мощность, если есть электрокар. Далее система автоматически рассчитает стоимость авто.
Например, у вас есть Audi A3 2006 года. На дизеле и с объемом двигателя в 2 литра. По новым правилам заплатите 80 132 грн., вместо 143 500 грн.", - говорится в сообщении
Также министр отметил, что рассчитывает, что депутаты поддержат сервис, который упростит жизнь и сэкономит средства тысячам украинцев.
- Напомним, США планируют помочь Украине экспортировать "Действие" в другие страны, обсуждения начнут в Давосе
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