Правительство предлагает Раде отменить итоговую аттестацию школьников в 2023 году
Кабинет Министров Украины предложил Верховной Раде отменить итоговую аттестацию в этом учебном году для школьников
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, 25 ноября.
"Одобрен проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2023 года", - пишет Мельничук.
Сообщается, что законопроект предусматривает освобождение от прохождения государственной итоговой аттестации соискателей полного общего среднего образования в 2023 году.
Такое решение Кабмин предложил Верховной Раде.
"Установлено, что прием в учреждения высшего и профессионального высшего образования на обучение для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра, который осуществлялся в 2022 году в особом порядке, определенном Министерством образования и науки, продолжается на 2023 год", - разъяснил представитель .
- 22 ноября Министерство образования и науки Украины сообщало , что специалисты рассматривают вариант проведения усовершенствованного национального мультипредметного теста (НМТ) вместо ВНО. Это обосновывается ситуацией безопасности в стране.
- В тот же день Украина стала членом Глобального партнерства в области образования (GPE) и сможет получить грантовую помощь в размере $43 млн.
- Организация Save the Children и МОН создали бесплатное приложение-библиотеку с книгами для школьников начальных классов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное