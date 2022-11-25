Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, 25 ноября.

"Одобрен проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2023 года", - пишет Мельничук.

Сообщается, что законопроект предусматривает освобождение от прохождения государственной итоговой аттестации соискателей полного общего среднего образования в 2023 году.

Такое решение Кабмин предложил Верховной Раде.

"Установлено, что прием в учреждения высшего и профессионального высшего образования на обучение для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра, который осуществлялся в 2022 году в особом порядке, определенном Министерством образования и науки, продолжается на 2023 год", - разъяснил представитель .

22 ноября Министерство образования и науки Украины сообщало , что специалисты рассматривают вариант проведения усовершенствованного национального мультипредметного теста (НМТ) вместо ВНО. Это обосновывается ситуацией безопасности в стране.

В тот же день Украина стала членом Глобального партнерства в области образования (GPE) и сможет получить грантовую помощь в размере $43 млн.

Организация Save the Children и МОН создали бесплатное приложение-библиотеку с книгами для школьников начальных классов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb