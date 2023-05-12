Правительство постановило повысить зарплаты медикам в зоне боевых действий
Правительство приняло постановление о повышении зарплат медицинским работникам на прифронтовых территориях и в районах активных боевых действий
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В постановлении говорится об установлении нового уровня зарплаты для врачей, фармацевтов, специалистов по реабилитации, медицинских сестер и младших медицинских работников.
Так, на территориях активных боевых действий установлена заработная плата на уровне не меньше:
- 28 000 гривен – для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения
- 18 000 гривен – для медсестер и медбратьев
- 9 000 гривен – для младших медработников.
На территориях возможных боевых действий (прифронтовых территориях), согласно приказу Минреинтеграции, установлена заработная плата на уровне не менее:
- 23 000 гривен – для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения
- 15 500 гривен – для медсестер и медбратьев
- 8 000 гривен – для младших медработников.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что таким решением правительство стремится сохранить кадровый потенциал на прифронтовых территориях и в зоне активных боевых действий.
"Регулярно посещая прифронтовые области, мог не раз собственными глазами увидеть, в каких условиях приходится работать нашим медицинским работникам. Не перестаю искренне удивляться их героизму и преданности своему делу - спасать людей при любых условиях: под обстрелами, во время ракетных ударов, атак врага. Спасибо каждому, кто надежно держит медицинский фронт", - сказал Ляшко.
Решения постановления распространяются на медицинских работников учреждений здравоохранения, у которых есть контракт с Национальной службой здоровья.
Постановление будет действовать до конца 2023 года.
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