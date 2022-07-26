"Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям Нафтогаза". Компания обвиняет Кабмин в бездействии

Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины" в своем телеграм-канале.

21 июля 2022 года, Кабинет министров Украины своим распоряжением обязал должностных лиц компании совершать любые действия при выполнении сделки по еврооблигациям Компании только после отдельного согласования таких действий Кабинетом министров.

После этого руководство Нафтогаза заблаговременно обратилось в Кабмин за согласованием на осуществление выплат.

В своем официальном письме правительству национальная компания указала на наличие на ее счетах средств, достаточных для выплат по еврооблигациям, а также описала риски и негативные последствия для Нафтогаза и страны в случае "жесткого дефолта" по еврооблигациям компании.

В свою очередь, КМУ не дал должностным лицам Нафтогаза разрешения выполнить обязательства перед держателями евроблигаций по осуществлению необходимых платежей. Таким образом, правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины".

В компании отмечают, что невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило Нафтогаз доступа к международному рынку капитала, КМУ своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023.

Отметим, что последний день льготного периода (грейс-периода) по выплатам закончился во вторник, 26 июля. Ранее держатели евробондов Нафтогаза отказались соглашаться на отсрочку выплат на два года. Это означало, что НАК должен был до конца вторника выплатить 335 млн долларов тела долга (по выпуску 2022 года) и 45 млн евро процентов (по выпуску 2024 года).

По данным источников "Экономической правды", отказ правительства обусловлен непониманием со стороны иностранных партнеров Украины, почему при условии заморозки выплат по государственному долгу частные инвесторы продолжают получать средства. Попытки Неафтогаза оплатить по долгу при этом вызывают беспокойство у ключевых кредиторов государства, считают в правительстве.

Правительство настаивает, что Нафтогазу необходимо сохранить ликвидность для закупки газа в рамках подготовки к отопительному сезону. Акционер компании ожидает, что Нафтогаз будет действовать по примеру Укрэнерго и Укравтодора, которые также приступают к процессу реструктуризации долгов.

В комментарии для Еспресо Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова отметил, что дефолт Нафтогаза и сами слухи о дефолте создают риски для снижения инвестиционного рейтинга страны, потому что Нафтогаз - это ключевая компания Украины

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