Правительство поручило создать информационную платформу "UAвместе" для информирования о ситуации с безопасностью
Кабинет Министров Украины поручил создать единую информационную платформу стратегической коммуникации "UAвместе" для обеспечения ежедневного информирования населения о состоянии ситуации с безопасностью и деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан
Об этом говорится в распоряжении №147 от 14 февраля 2022, передает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что правительство поручило Министерству культуры и информационной политики, центральным органам государственной власти, а также с согласия другим заинтересованным органам власти, областным, Киевской городской госадминистрациям, органам местного самоуправления, Национальной общественной телерадиокомпании, информационному агентству "Укринформ" и телеканалу "Рада" начиная с 15 февраля создать единую информационную платформу стратегической коммуникации "UAвместе".
Органам власти также поручено 16-20 февраля разместить баннер "UAвместе" на региональных и общенациональных телеканалах, вебсайтах и вебстраницах органов государственной власти в социальных сетях.
На постоянной основе, начиная с 15 февраля, Министерству обороны, Министерству культуры, центральным органам власти, а также с согласия другим заинтересованным органам власти, областным и Киевской госадминистрации поручено обеспечить проведение ежедневных брифингов по ситуации, сложившейся у государственной границы и положению дел в Вооруженных. силах Украины.
Также с 15 февраля поручено организовывать проведение тематических патриотических флешмобов в социальных сетях.
Кроме того, Министерству иностранных дел поручено с 16 февраля на постоянной основе обеспечивать проведение в зарубежных дипломатических учреждениях Украины встреч дипломатических работников и представителей украинской диаспоры, а также обеспечивать проведение брифингов послов Украины для средств массовой информации и экспертов по ситуации в Украине.
В частности, в первом квартале Министерство культуры, Министерство социальной политики и Министерство обороны должны разработать и распространить социальную рекламу, посвященную вопросам территориальной обороны.
- Напомним, что Зеленский подписал указ №53/2022 "О безотлагательных мерах по консолидации украинского общества", в котором постановляет с целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз объявить 16 февраля 2022 Днем единения украинцев.
- Кабинет министров Украины поддержал указ президента Владимира Зеленского о повышении зарплат украинским военнослужащим и план мероприятий по празднованию Дня единения 16 февраля.
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