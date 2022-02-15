Правительство поручило создать информационную платформу "UAвместе" для информирования о ситуации с безопасностью

Об этом говорится в распоряжении №147 от 14 февраля 2022, передает Интерфакс-Украина.



Отмечается, что правительство поручило Министерству культуры и информационной политики, центральным органам государственной власти, а также с согласия другим заинтересованным органам власти, областным, Киевской городской госадминистрациям, органам местного самоуправления, Национальной общественной телерадиокомпании, информационному агентству "Укринформ" и телеканалу "Рада" начиная с 15 февраля создать единую информационную платформу стратегической коммуникации "UAвместе".



Органам власти также поручено 16-20 февраля разместить баннер "UAвместе" на региональных и общенациональных телеканалах, вебсайтах и вебстраницах органов государственной власти в социальных сетях.



На постоянной основе, начиная с 15 февраля, Министерству обороны, Министерству культуры, центральным органам власти, а также с согласия другим заинтересованным органам власти, областным и Киевской госадминистрации поручено обеспечить проведение ежедневных брифингов по ситуации, сложившейся у государственной границы и положению дел в Вооруженных. силах Украины.



Также с 15 февраля поручено организовывать проведение тематических патриотических флешмобов в социальных сетях.



Кроме того, Министерству иностранных дел поручено с 16 февраля на постоянной основе обеспечивать проведение в зарубежных дипломатических учреждениях Украины встреч дипломатических работников и представителей украинской диаспоры, а также обеспечивать проведение брифингов послов Украины для средств массовой информации и экспертов по ситуации в Украине.



В частности, в первом квартале Министерство культуры, Министерство социальной политики и Министерство обороны должны разработать и распространить социальную рекламу, посвященную вопросам территориальной обороны.

Напомним, что Зеленский подписал указ №53/2022 "О безотлагательных мерах по консолидации украинского общества", в котором постановляет с целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз объявить 16 февраля 2022 Днем единения украинцев.

Кабинет министров Украины поддержал указ президента Владимира Зеленского о повышении зарплат украинским военнослужащим и план мероприятий по празднованию Дня единения 16 февраля.