Правительство получит от американского концерна General Motors 50 внедорожников для предоставления гумпомощи в Украине
Американский автомобильный концерн General Motors предоставил правительству Украины 50 внедорожников Chevrolet Tahoe для предоставления гуманитарной помощи на территории страны
Об этом сообщает исполнительный директор по коммуникациям GM International в General Motors Джордж Свигос.
По предварительным данным, американский автомобильный концерн General Motors, производящий грузовые и пассажирские автомобили, предоставил Украине в качестве гуманитарной помощи 50 внедорожников Chevrolet Tahoe.
"Это было чрезвычайно полезным опытом, быть частью команды General Motors, которая взялась за дело, преодолела препятствия и летела на скорости, чтобы доставить крайне необходимые транспортные средства правительства Украины для гуманитарной работы", - пишет Свигос.
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