Правительство Польши записало видео в поддержку Украины
Правительство Польши записало видеоролик в поддержку Украины, в котором поляки подчеркнули последовательную позицию в поддержке украинцев, в противостоянии российской агрессии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Польша была адвокатом Украины в пути на Запад, потому что Украина - часть Европы. Польские политики и дипломаты провели десятки встреч по всему миру, чтобы убедить наших партнеров в том, что Украина права в этом конфликте. Перед лицом российских угроз и бряцания оружием Мы также не можем оставаться безучастными. Мы гордимся тем, что самое современное оружие польских производителей укрепит вашу оборонную систему. Польское общество - солидарно с вами!Мы также отправляем необходимую технику и материальные средства. Польша - рядом ибудет поддерживать Украину!" – говорится в ролике.
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