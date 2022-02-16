Правительство Польши записало видео в поддержку Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Польша была адвокатом Украины в пути на Запад, потому что Украина - часть Европы. Польские политики и дипломаты провели десятки встреч по всему миру, чтобы убедить наших партнеров в том, что Украина права в этом конфликте. Перед лицом российских угроз и бряцания оружием Мы также не можем оставаться безучастными. Мы гордимся тем, что самое современное оружие польских производителей укрепит вашу оборонную систему. Польское общество - солидарно с вами!Мы также отправляем необходимую технику и материальные средства. Польша - рядом ибудет поддерживать Украину!" – говорится в ролике.