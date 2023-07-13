Правительство Польши утвердило строительство первой в стране АЭС

Об этом в среду сообщило польское правительство.

Решение польского министерства климата официально подтвердило, что инвестиции в первую в Польше атомную электростанцию отвечают общественным интересам и проводимой государством политике, в частности энергетической политике.

Этот документ дает право PEJ подавать заявки на дальнейшие административные решения, в частности, решение о местоположении и дальнейшее разрешение на строительство.

Предполагается, что первая АЭС в Польше будет построена в Померании на основе американской реакторной технологии AP1000. Строительство электростанции должно начаться в 2026 году, а первый реактор появится в 2033 году.

"Запланированная инвестиция реализует Польскую программу развития ядерной энергетики, отвечает Энергетической политике Польши до 2040 года и отвечает целям климатической политики Европейского Союза", – говорится в сообщении.

В прошлом году Польша заключила соглашение с Южной Кореей о строительстве второй в стране атомной электростанции, ускоряя свои усилия по достижению энергетической независимости после вторжения России в Украину.