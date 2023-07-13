Правительство Польши утвердило строительство первой в стране АЭС
Министерство климата и окружающей среды Польши предоставило зеленый свет для строительства первой в стране атомной электростанции частной компанией Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ)
Об этом в среду сообщило польское правительство.
Решение польского министерства климата официально подтвердило, что инвестиции в первую в Польше атомную электростанцию отвечают общественным интересам и проводимой государством политике, в частности энергетической политике.
Этот документ дает право PEJ подавать заявки на дальнейшие административные решения, в частности, решение о местоположении и дальнейшее разрешение на строительство.
Предполагается, что первая АЭС в Польше будет построена в Померании на основе американской реакторной технологии AP1000. Строительство электростанции должно начаться в 2026 году, а первый реактор появится в 2033 году.
"Запланированная инвестиция реализует Польскую программу развития ядерной энергетики, отвечает Энергетической политике Польши до 2040 года и отвечает целям климатической политики Европейского Союза", – говорится в сообщении.
В прошлом году Польша заключила соглашение с Южной Кореей о строительстве второй в стране атомной электростанции, ускоряя свои усилия по достижению энергетической независимости после вторжения России в Украину.
- Об анонсе строительства первой АЭС в Польше правительство сообщало еще в конце мая.
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