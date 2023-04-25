Об этом информирует представительство туристической трансформации Украины VisitUkraine .

Теперь польские университеты смогут менять правила поступления для украинских абитуриентов в 2023/2024 году.

Система образования в Польше насчитывает несколько образовательных уровней, как и в Украине:

Бакалаврат предусматривает получение образования в течение 6 семестров и защиту диплома. Для поступления необходимо иметь сертификат зрелости об окончании средней школы.

Магистратура – обучение длится 4 семестра. Необходимо иметь украинский или европейский диплом бакалавра.

Аспирантура – предполагает написание и защиту диссертации.

Для поступления в польские учреждения высшего образования необходимо владеть польским языком на уровне В1-В2. В некоторых вузах специально для украинцев первый год обучения организуют на родном языке, параллельно позволяя изучать польский. Также для упрощения поступления для иностранных студентов большое количество университетов предлагают специально подготовительные курсы по польскому языку.

Что касается документов, которые необходимо иметь для поступления, согласно недавним изменениям в польском законодательстве университеты могут устанавливать свои правила, то есть засчитывать студентов как на основании ЗНО, так и сдачи экзаменов. Требования к сроку подачи документов также могут быть разными.

Общий перечень документов, необходимых для поступления:

Свидетельство о рождении

Украинский и заграничный паспорта

Аттестат и приложение о получении среднего образования

Анкета поступающего

Сертификат об уровне владения польским языком (не всегда)

Медицинская справка

Набор фото 35 х 45 мм

Государственные польские вузы позволяют иностранцам учиться бесплатно, однако есть обязательное условие – владение польским языком. В конкурсе могут принять участие:

Владельцы сертификата, подтвержденного госэкзаменом, о владении польским языком на уровне С1

Абитуриенты, имеющие статус беженца, статус временной или дополнительной защиты

Владельцы карты поляка или лица, являющиеся родственником гражданина Польши.

Студенты этих категорий получают определенные льготы, в том числе субсидии, выплаты для лиц с инвалидностью, ректорскую или социальную стипендию. Решение об их получении принимает ректорат на основании справки о семейном и материальном положении.

Украинцы, имеющие статус временной защиты после 24 февраля 2022 года, могут бесплатно учиться в Кракове до 24 августа 2024 года.

Общая стоимость обучения в частных и государственных университетах Польши стартует от 700 евро в год.