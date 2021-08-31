Правительство Польши просит Дуду ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за мигрантов

Об этом сообщает Liga.Net .

Премьер Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация на границе является кризисной, ведь режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко переправляет людей из Ирака в Польшу, Литву и Латвию.

Совет министров предлагает на 30 дней ввести режим ЧП в приграничных районах Люблинского и Подляского воеводств.



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"Литва и Латвия уже ввели такие правила. Мы должны остановить эти агрессивные гибридные действия", - добавил премьер.

Глава МВД Мариуш Каминский уточнил, что режим ЧС предлагают ввести в 115 пограничных местностях Подляшского и 68 местностях Люблинского воеводств.



"Пограничная служба, армия и полиция, которые будут следить за порядком в приграничной полосе, должны иметь инструменты эффективных действий. Никаких поездок, никаких событий, никаких демонстраций в этой пограничной полосе нельзя организовывать", - заявил он.

