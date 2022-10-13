Правительство Польши передало на Харьковщину 150 терминалов Starlink
Они помогают восстановить связь на деоккупированных территориях, где враги повредили мобильные башни и оптические кабели
Об этом пишет глава Минцифры Михаил Федоров.
Пока мобильные операторы и интернет-провайдеры отстраивают базовую телеком-инфраструктуру, Starlink позволяет наладить резервную связь. Например, в 12 деоккупированных селах и городках Харьковщины (Изюм, Балаклея, Купянск и др.) люди впервые смогли позвонить родным именно благодаря Starlink", - говорится в сообщении.
Также терминалы получили местные власти — 24 городских и сельских совета Харьковской области. Это необходимо для эффективной координации восстановления освобожденной от россиян территории.
Три публичных точки WI-FI от Starlink работают сейчас в Изюме и одна в селе Диброво.
Министр подчеркнул, что эти Starlink Украине передало польское правительство и поблагодарило коллег за постоянную поддержку.
- Отметим, что после 24 февраля терминалы Starlink начали массово поступать в Украину от наших партнеров. В конце августа компания SpaceX почти вдвое снизила для украинцев стоимость Интернета.
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