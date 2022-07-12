Правительство подготовит законопроекты об экзамене для получения украинского гражданства
По поручению президента МВД и Минюст внесут на рассмотрение правительства законодательные изменения по экзамену для приобретения украинского гражданства
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмігаль в телеграме.
"В правительстве подготовят законопроекты о введении комплексного экзамена для приобретения гражданства Украины. Соответствующее протокольное поручение во исполнение задачи президента Украины поддержали сегодня во время заседания", - написал он.
В частности, соответствующие законодательные инициативы на рассмотрение Кабмина должны внести Министерство юстиции и Министерство внутренних дел.
Программой экзамена займется Министерство образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка. Речь идет об экзаменах на уровень владения государственным языком, по истории Украины и основам Конституции Украины, добавил Шмігаль.
- Напомним, в ответ на петицию президент Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю рассмотреть возможность введения экзамена для получения украинского гражданства.
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