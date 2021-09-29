Правительство поддержало законопроект по ускорению регистрации лекарственных средств для экстренного применения
Кабинет министров поддержал изменения в проект закона "О лекарственных средствах", определяющие условия ускоренной регистрации лекарственных средств, в частности вакцин, для экстренного применения
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно сообщению, изменениями в закон предлагается урегулировать в соответствии с мировыми практиками ускоренную государственную регистрацию вакцин и лекарственных средств, которые вносятся в международных и украинского протокола лечения COVID-19 под обязательство для экстренного использования.
Отмечается, что регистрация медицинского препарата под обязательство экстренного использования - это украинский аналог мировой практики получения разрешения на экстренное использования.
Так в перечень препаратов, которые регистрируются под обязательство для экстренного использования предлагается добавить препараты для лечения COVID-19. Получить такую регистрацию можно только в случае, если заявитель может доказать, что не может предоставить полные данные об эффективности и безопасности лекарственного средства при нормальных условиях использования по объективным причинам, а также если имеются данные об успешных доклинические исследования и отдельные фазы клинических исследований, которые позволяют считать, что препарат может быть эффективным; клинические исследования проводились с разрешения или под наблюдением соответствующих органов стран; известна потенциальная польза лекарственного средства преобладает известные и потенциальные риски; не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы лекарственному средству.
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