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Правительство поддержало законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 млрд грн

13 мартa, 2023 понедельник
18:40
Экономика

В понедельник, 13 марта, Правительство поддержало законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 млрд грн

Об этом сообщил в telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство сегодня поддержало законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн. Более 518 млрд грн предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны и еще на 19 млрд увеличить резервный фонд. Это будет способствовать усилению нашей обороноспособности и прекращению российской агрессии", - говорится в сообщения.

Также добавляется, что благодаря поддержке международных партнеров Украина нашла дополнительные финансовые возможности, чтобы поддержать нашу армию.

"В проекте закона предлагаем дополнительные средства направить на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и т.д. Рассчитываем на поддержку парламента", - добавляется в сообщении.

  • 8 марта стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообщался из-за видеосвязи с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Обсудили санкции против Росатома.
  • 12 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил правительство Канады за запрет импорта алюминия и стали из РФ.
Общество
Украина
Денис Шмыгаль
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2023, понедельник
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