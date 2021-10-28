Правительство поддержало законопроект о борьбе с фальсификацией пищевых продуктов

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.



"Реализация этого законопроекта позволит предотвратить недобросовестную конкуренцию в области производства пищевой продукции, обеспечить надлежащую прослеживаемость пищевых продуктов, обновить и дополнить терминологию, а также гармонизировать национальное законодательство с европейским.



По словам замминистра экономики Ирины Новиковой, дальнейшая поддержка и реализация этого законопроекта усилит борьбу с фальсификатом, обеспечит потребителей полной и достоверной информацией о пищевых продуктах и усилит ответственность за нарушение требований к производству и введению в оборот пищевой продукции.



Так, законом предусмотрены новые определения и дополнения норм, направленных на борьбу с фальсификацией пищевых продуктов на потребительском рынке. Документ также совершенствует действующие нормы законодательства о деятельности операторов рынка, связанной с производством или введением в обращение пищевых продуктов животного происхождения. Кроме того, внедряются проверки уполномоченных лиц, уполномоченных аккредитованных лабораторий, референс-лабораторий со стороны компетентного органа, усиление требований непосредственного допуска к производству пищевых продуктов персонала, имеющего медицинские противопоказания; проведение рейтинга соблюдения общих гигиенических требований общепита и розничной торговли пищевыми продуктами; усиление ответственности за нарушение требований пищевого законодательства.

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