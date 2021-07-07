Правительство поддержало введение санкций против Беларуси
Кабинет министров принял решение о внесении на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам Республики Беларусь
Соответствующее решение поддержали во время заседания правительства 7 июля.
Следовательно, решение о санкциях в отношении Беларуси принято без обсуждения и будет вынесено на рассмотрение СНБО в течение месяца.
Санкции предлагается применить на три года.
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