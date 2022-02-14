Правительство поддержало указ Зеленского о повышении зарплат военным на 30%
Кабинет министров Украины поддержал указ президента Владимира Зеленского о повышении зарплат украинским военнослужащим и план мероприятий по празднованию Дня единения 16 февраля
Об этом сообщает "Правительственный портал".
"По инициативе президента Владимира Зеленского выплаты военнослужащим Вооруженных Сил будут повышены на 30% с 1 марта 2022 года. Кроме того, до 20% с начала 2022 года вырастет денежное довольствие военнослужащих Государственной пограничной службы и Национальной гвардии (с учетом уже принятого решения о повышении на 10% с 1 февраля)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщают, что эти меры предусмотрены в рамках плана, который правительство одобрило на выполнение указа президента от 14 февраля 2022 г. №53/2022 "О безотлагательных мерах по консолидации украинского общества".
"Среди прочего, план мероприятий предусматривает создание единой информационной платформы стратегической коммуникации "UAвместе" для обеспечения ежедневного информирования населения о состоянии ситуации безопасности, ускорения процесса по созданию системы территориальной обороны, а также проведения в зарубежных дипломатических учреждениях Украины встречи дипломатических работников и украинских общин", - говорится в сообщении.
- Напомним, 14 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении военных зарплат, а также объявил 16 февраля Днем единения.
- Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о повышении заработных плат в украинской армии будет рассмотрен уже на этой неделе, деньги планируют привлечь по перераспределению доходов бюджета.
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