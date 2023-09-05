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Правительство поддержало разрешение боевым медикам переливать кровь, Минздрав расширяет учебную программу

5 сентября, 2023 вторник
16:41
Война с Россией

Кабинет Министров Украины поддержал разрешение на переливание крови боевым медикам на передовой, а В Минздраве расширили для этого программу

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Отныне переливать кровь смогут не только люди с медицинским образованием, но и военнослужащие, прошедшие соответствующее обучение. Соответствующее постановление было принято правительством", - говорится в заявлении.

Для этого Минздрав расширяет учебную программу по основам трансфузионной терапии, отвечающую стандартам НАТО.

Сообщается, что в странах Североатлантического альянса считается нормой обучать переливанию крови боевых медиков без соответствующего образования. В Министерстве подчеркивают, что в Норвегии переливать кровь имеют право даже обычные военнослужащие.

"Этот тренинг позволит боевым медикам получить необходимые навыки по переливанию универсальной первой минус группы крови. Его можно будет пройти на базе определенных центров крови", – объясняют в пресс-службе.

Напомним, 3 августа стало известно, что Министерство обороны и  МЗ договорились о подготовке боевых медиков к переливанию крови на передовой.

  • Ранее Анна Маляр заявила, что украинская военная медицина на сегодняшний день не имеет аналогов в мире. Медики из страны учат коллег из-за рубежа.
  • Заместитель министра обороны Украины сообщала, что благодаря усилиям украинских медицинских работников до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй после лечения.
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