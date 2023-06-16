Правительство поддержало предоставление денежной помощи пострадавшим от подтопления из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС
Кабинет Министров Украины одобрил решение о выплате денежной помощи пострадавшим в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и выделил 564 млн грн
Об этом информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .
Для поддержки людей, пострадавших от подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС Россией, правительство выделило 564 млн 875 тыс. гривен Херсонской и Николаевской областным военным администрациям.
Пострадавшим от подтопления будет предоставлено по 5 тысяч гривен единовременной помощи.
Херсонская и Николаевская ОВА будут организовывать выплаты пострадавшим.
Также украинцы получат дополнительную финансовую помощь Международной организации по миграции ООН. Ее размер будет составлять 6600 гривен на человека.
"Спасибо Правительству за оперативное реагирование. Лучшая помощь людям – это деньги и быстро. Отдельную благодарность выражаю Международной организации по миграции, которые откликнулись и готовы оказать поддержку людям, терпящим бедствие", – подчеркнула вице-премьер-министр – министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь.
- 11 июня Кабмин совместно с чиновниками, главами ОВА и главами общин провел совещание, в ходе которого было решено создать реестр граждан, пострадавших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.
- Вицепремьер-министр по восстановлению Александр Кубраков заявил , что пострадавшим в результате затопления общинам нужно зафиксировать ущерб для получения Украиной репараций от России за ущерб от подрыва Каховской ГЭС.
- На 14 июня Новой почтой за финансирование БФ "Онуки" украинцы отправили пострадавших от подрыва россиянами Каховской ГЭС более 1400 тонн гуманитарной помощи.
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