Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Правительство поддержало предоставление денежной помощи пострадавшим от подтопления из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС

Правительство поддержало предоставление денежной помощи пострадавшим от подтопления из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС

16 июня, 2023 пятница
12:14
Экономика

Кабинет Министров Украины одобрил решение о выплате денежной помощи пострадавшим в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и выделил 564 млн грн

Об этом информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .

Для поддержки людей, пострадавших от подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС Россией, правительство выделило 564 млн 875 тыс. гривен Херсонской и Николаевской областным военным администрациям.

Пострадавшим от подтопления будет предоставлено по 5 тысяч гривен единовременной помощи.

Херсонская и Николаевская ОВА будут организовывать выплаты пострадавшим.

Также украинцы получат дополнительную финансовую помощь Международной организации по миграции ООН. Ее размер будет составлять 6600 гривен на человека.

"Спасибо Правительству за оперативное реагирование. Лучшая помощь людям – это деньги и быстро. Отдельную благодарность выражаю Международной организации по миграции, которые откликнулись и готовы оказать поддержку людям, терпящим бедствие", – подчеркнула вице-премьер-министр – министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь.
  • 11 июня Кабмин совместно с чиновниками, главами ОВА и главами общин провел совещание, в ходе которого было решено создать реестр граждан, пострадавших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.
  • Вицепремьер-министр по восстановлению Александр Кубраков заявил , что пострадавшим в результате затопления общинам нужно зафиксировать ущерб для получения Украиной репараций от России за ущерб от подрыва Каховской ГЭС.
  • На 14 июня Новой почтой за финансирование БФ "Онуки" украинцы отправили пострадавших от подрыва россиянами Каховской ГЭС более 1400 тонн гуманитарной помощи.
Общество
Николаевщина
Херсонщина
Война с Россией
Каховская ГЭС
Читайте также:
Дмитро Медведєв
14 июня, 2023 среда
Медведев заявил, что демилитаризованная зона между РФ и Украиной должна проходить около Львова
Угорщина
16 июня, 2023 пятница
"Россия манипулирует правительством": в Венгрии возник скандал из-за инициированного РПЦ освобождения украинских пленных
вибори днр
15 июня, 2023 четверг
Россия назначила "выборы" на временно оккупированных территориях Украины
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.8
    Покупка 36.8
    Продажа 37.38
  • EUR
    Покупка 40.12
    Продажа 40.89
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
16 июня
13:29
По меньшей мере, два региона выходными накроют дожди: Наталья Диденко рассказала, где будет тепло и сухо
13:20
Барабаны в укрытиях: в Киеве расторгли договор на закупку инструментов
13:10
Чтобы противостоять пабликам, разоблачающим слабые места ПВО: Воздушные силы будут сообщать об угрозах в официальном Telegram-канале
13:08
Гарри Княгницкий
"Голос Америки" отказался от сотрудничества с российским пропагандистом Гарри Княгницким
13:04
Обновлено
В Украину прибыл президент ЮАР Рамафоса
12:43
РФ нанесла массированный удар по Киеву и области. ПВО сбила 12 ракет и 2 дроны, есть пострадавшие
12:37
ПВО сбила над Киевом 2 дрона, 6 "кинжалов" и 6 "калибров"
12:06
OPINION
О барабанах для укрытий
12:02
Энергоатом: Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС стабилен
11:51
Создали во время временной оккупации Херсона пропагандистский канал "Таврия": восемь организаторов получили подозрения
11:45
Россияне повредили энергетическую инфраструктуру в двух областях и линию электропередачи Херсонской ТЭЦ
11:37
В сутки армия РФ обстреляла 9 областей: 17 человек ранены, среди них дети. Ситуация в регионах
11:36
На острове Уайт в Англии обнаружили окаменевшие останки нового вида динозавров
11:19
НАТО
Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО
10:59
РФ ударила по фенольному заводу в Нью-Йорке Донецкой области – одному из крупнейших в мире производителей коксохимической продукции
10:45
Герои фильма "Люксембург, Люксембург"
Фильм "Люксембург, Люксембург" за три месяца собрал более 34 млн. грн
10:40
Квалификация Евро-2024: расписание матчей и трансляций 16 июня
10:37
Северная Македония – Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024
10:34
Андрей Павелко
Суд изменил меру пресечения президенту УАФ Павелко и отправил его под стражу на 60 суток
10:33
Украина установила местонахождение в Венгрии 11 военнопленных
10:33
Во Вьетнаме "Мавка. Лесная песня" вышла в широкий кинопрокат
10:32
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Украинские войска "выманивают" резервы РФ по нескольким направлениям, - Згурец
10:23
Порошенко передал десантным бригадам 4 тысячи фугасных снарядов с "приветами русне"
10:20
Анонс
Северная Македония – Украина: где и когда смотреть первый матч Реброва в квалификации Евро-2024
10:19
Обновлено
ВСУ имеют успех на отдельных участках возле Угледара Донецкой области, закрепляются на достигнутых рубежах. В районе Ступочек вытеснили россиян с занимаемых позиций
10:12
Обновлено
Курс валют на 16 июня: стоимость доллара, евро, злотого в обменниках
10:09
Партнерский материал
Роль Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в игорном бизнесе Украины. Какие налоги платят казино
10:03
Уровень ракетной угрозы сохраняется высоким: враг держит в Черном море надводный ракетоноситель с 8 "калибрами"
10:01
OPINION
Снимайте портреты, ищите общие ценности
09:47
Обновлено
Полетами МиГив Россия проверяла готовность украинской ПВО для дальнейшего запуска "шахедов", - Сил обороны юга
09:38
Китай запустил в космос ракету со 41 спутником на борту
09:38
На Херсонщине враг начинает возвращаться на открывшиеся от большой воды позиции, усиливает обстрелы, - Гуменюк
09:27
Концерн Rheinmetall планирует предоставить Украине снаряды для установок Gepard
09:15
КНДР провела испытания ракет
Военные Южной Кореи получили из моря часть ракеты, запущенной КНДР
08:34
В Канаде столкнулись автобус и грузовик: 15 погибших, 10 раненых
08:30
Полномасштабное вторжение в Украину: за сутки РФ потеряла 590 солдат, 10 танков и 16 боевых бронемашин
08:29
Наступательные операции Украины создают условия для более широких целей контрнаступления, - ISW
08:17
Аналитика
Свежие кремлевские нарративы
08:16
Испания передаст Украине 20 БТР и 4 отремонтированных танка Leopard 2A4
08:05
OPINION
В Пекине задумались над судьбой побежденной России
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV