Об этом информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .

Для поддержки людей, пострадавших от подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС Россией, правительство выделило 564 млн 875 тыс. гривен Херсонской и Николаевской областным военным администрациям.

Пострадавшим от подтопления будет предоставлено по 5 тысяч гривен единовременной помощи.

Херсонская и Николаевская ОВА будут организовывать выплаты пострадавшим.

Также украинцы получат дополнительную финансовую помощь Международной организации по миграции ООН. Ее размер будет составлять 6600 гривен на человека.

"Спасибо Правительству за оперативное реагирование. Лучшая помощь людям – это деньги и быстро. Отдельную благодарность выражаю Международной организации по миграции, которые откликнулись и готовы оказать поддержку людям, терпящим бедствие", – подчеркнула вице-премьер-министр – министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.