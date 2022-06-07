Правительство поддержало легализацию медицинского каннабиса в Украине

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Мы понимаем негативные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении в результате этого влияния. И мы понимаем, что нет времени ждать.

Поэтому уже сейчас мы подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства", – написал министр.

Он предостерег от отождествления лекарства на основе каннабиса и сам каннабис, оборот которого в Украине незаконный. Коммуникационные кампании, приравнивающие лекарства к повседневному потреблению наркотических средств, имеют целью нивелировать ценность каннабиса как лекарственного средства и дискредитировать саму идею его использования в медицинских целях, уверен министр.

"Исторически препараты на основе каннабиса используются для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Кроме этого они используются в лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Важным заданием этого лекарства является и облегчение боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе онкологическим больным, пациентам с ВИЧ", – отметил Виктор Ляшко.

Напомним, 13 июля 2021 года Верховная Рада не поддержала законопроект о медицинском каннабисе, вернув документ на доработку.

Народный депутат Николай Княжицкий отмечал , что в законопроекте о каннабисе должен быть четко прописан контроль за выращиванием конопли.

В ноябре 2021 года законопроект о медицинском каннабисе был вынесен на общественное обсуждение.

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