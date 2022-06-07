Правительство поддержало легализацию медицинского каннабиса в Украине
Кабинет министров поддержал законопроект, регулирующий оборот конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Закон должен расширить доступ пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко."Мы понимаем негативные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении в результате этого влияния. И мы понимаем, что нет времени ждать.
Поэтому уже сейчас мы подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства", – написал министр.Он предостерег от отождествления лекарства на основе каннабиса и сам каннабис, оборот которого в Украине незаконный. Коммуникационные кампании, приравнивающие лекарства к повседневному потреблению наркотических средств, имеют целью нивелировать ценность каннабиса как лекарственного средства и дискредитировать саму идею его использования в медицинских целях, уверен министр.
"Исторически препараты на основе каннабиса используются для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Кроме этого они используются в лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Важным заданием этого лекарства является и облегчение боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе онкологическим больным, пациентам с ВИЧ", – отметил Виктор Ляшко.
- Напомним, 13 июля 2021 года Верховная Рада не поддержала законопроект о медицинском каннабисе, вернув документ на доработку.
- Народный депутат Николай Княжицкий отмечал , что в законопроекте о каннабисе должен быть четко прописан контроль за выращиванием конопли.
- В ноябре 2021 года законопроект о медицинском каннабисе был вынесен на общественное обсуждение.
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