Правительство планирует выделить еще 300 млн.грн на выплату зарплат шахтерам, - министр энергетики

Соответствующее поручение утверждено на заседании правительства, сообщает Укринформ .

"Согласовать с обращением Верховной Рады в Кабинет Министров Украины о выделении средств из общего фонда государственного бюджета на выплату заработных плат работникам государственных угледобывающих предприятий в сумме 300 млн. грн. и поручить подготовить соответствующий проект акта Минэкономики вместе с Минфином, Минэнерго и Минюстом и безотлагательно подать на рассмотрение правительства", – сказал министр энергетики Герман Галущенко.

На начало декабря на государственных шахтах задолженность по зарплате составила 2,34 млрд. грн.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, ПАО "Центрэнерго" по состоянию на 14 декабря уже перечислило предприятиям угольной отрасли около 370 млн. гривен, которые направлены на выплаты заработной платы работникам государственных шахт.

Верховная Рада в первом чтении поддержала изменения в госбюджет-2021 по погашению задолженности и выплате текущей заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.