Правительство планирует выделить еще 300 млн.грн на выплату зарплат шахтерам, - министр энергетики
Кабинет министров планирует выделить 300 млн грн на выплату заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий
Соответствующее поручение утверждено на заседании правительства, сообщает Укринформ .
"Согласовать с обращением Верховной Рады в Кабинет Министров Украины о выделении средств из общего фонда государственного бюджета на выплату заработных плат работникам государственных угледобывающих предприятий в сумме 300 млн. грн. и поручить подготовить соответствующий проект акта Минэкономики вместе с Минфином, Минэнерго и Минюстом и безотлагательно подать на рассмотрение правительства", – сказал министр энергетики Герман Галущенко.
- На начало декабря на государственных шахтах задолженность по зарплате составила 2,34 млрд. грн.
- По словам министра энергетики Германа Галущенко, ПАО "Центрэнерго" по состоянию на 14 декабря уже перечислило предприятиям угольной отрасли около 370 млн. гривен, которые направлены на выплаты заработной платы работникам государственных шахт.
- Верховная Рада в первом чтении поддержала изменения в госбюджет-2021 по погашению задолженности и выплате текущей заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.
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