Правительство планирует вернуть техосмотр автомобилей с видеофиксацией процесса
Кабинет министров разработал проект постановления о восстановлении обязательного технического контроля (ОТК) автомобилей с видеофиксацией процесса
Об этом говорится в проектах постановления Кабмина, опубликованном на сайте МВД.
Согласно пояснительной записке к документу, он вносит изменения в порядок проведения и порядок базы результатов ОТК.
Отмечается, что в случае положительного результата контроля транспортного средства, его владелец получит распечатанную форму электронного протокола проверки с самоклеющейся меткой радиочастотной идентификации. В случае отрицательного результата или несоответствия данных в свидетельстве о регистрации транспортного средства данным идентификации - акт несоответствия технического состояния транспортного средства.
"Для повышения объективности и прозрачности прохождения ОТК проект акта предусматривает введение видеофиксации процесса прохождения ОТК", - говорится в проект постановления.
Кроме того, документ упрощает механизм внесения информации о субъектах проведения ОТК в соответствующий реестр, а также исключения этой информации из него.
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