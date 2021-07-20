Правительство планирует вернуть техосмотр автомобилей с видеофиксацией процесса

Об этом говорится в проектах постановления Кабмина, опубликованном на сайте МВД.



Согласно пояснительной записке к документу, он вносит изменения в порядок проведения и порядок базы результатов ОТК.



Отмечается, что в случае положительного результата контроля транспортного средства, его владелец получит распечатанную форму электронного протокола проверки с самоклеющейся меткой радиочастотной идентификации. В случае отрицательного результата или несоответствия данных в свидетельстве о регистрации транспортного средства данным идентификации - акт несоответствия технического состояния транспортного средства.



"Для повышения объективности и прозрачности прохождения ОТК проект акта предусматривает введение видеофиксации процесса прохождения ОТК", - говорится в проект постановления.



Кроме того, документ упрощает механизм внесения информации о субъектах проведения ОТК в соответствующий реестр, а также исключения этой информации из него.

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