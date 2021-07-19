Правительство планирует увеличить минимальную зарплату до 7700 грн в следующем году, - Марченко
Правительство рассчитывает в 2022 году увеличить минимальную зарплату до 7700 грн с 6000 грн
Об этом сообщает Экономическая правда.
"Мы сейчас рассчитываем, что в следующем году мы увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен. И дальше у нас будет рост инфляции плюс два процента - то есть мы закладываем достаточно умеренный рост социальных показателей", - цитирует издание слова министра финансов Марченко в эфире Украина24.
Марченко добавил, что фискальное пространство, то есть нераспределенные расходы, составляют от 50 до 100 млрд грн, которые могут быть направлены на повышение минимальной зарплаты, увеличение прожиткоового минимума и тому подобное.
Министр добавил, что также предполагается рост пенсионных выплат.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 31.89Продажа 32.28
- Актуальное
- Важное