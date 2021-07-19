Правительство планирует увеличить минимальную зарплату до 7700 грн в следующем году, - Марченко

Об этом сообщает Экономическая правда.



"Мы сейчас рассчитываем, что в следующем году мы увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен. И дальше у нас будет рост инфляции плюс два процента - то есть мы закладываем достаточно умеренный рост социальных показателей", - цитирует издание слова министра финансов Марченко в эфире Украина24.



Марченко добавил, что фискальное пространство, то есть нераспределенные расходы, составляют от 50 до 100 млрд грн, которые могут быть направлены на повышение минимальной зарплаты, увеличение прожиткоового минимума и тому подобное.



Министр добавил, что также предполагается рост пенсионных выплат.

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