Правительство планирует установить работникам ЦПАУ карантинные доплаты за повышенный риск по COVID-19
Кабинет министров планирует установить работникам Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) карантинные доплаты из-за повышенного риска COVID-19
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.
"Работники ЦПАУ находятся в постоянном контакте с людьми и во время пандемии имеют повышенный шанс заболеть. Поэтому справедливо будет добавить их кв категорию работников, имеющих право на доплаты во время карантина", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что соответствующие доплаты рекомендуется осуществлять местным администрациям, где работают такие Центры.
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