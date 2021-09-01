Правительство планирует установить работникам ЦПАУ карантинные доплаты за повышенный риск по COVID-19

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



"Работники ЦПАУ находятся в постоянном контакте с людьми и во время пандемии имеют повышенный шанс заболеть. Поэтому справедливо будет добавить их кв категорию работников, имеющих право на доплаты во время карантина", - сказал Шмыгаль.



Он отметил, что соответствующие доплаты рекомендуется осуществлять местным администрациям, где работают такие Центры.

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