Правительство планирует обновить план вакцинации от COVID-19

Об этом сообщается на Правительственном портале .



Кроме того, чиновники рассмотрят проекты законов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения функций уполномоченных органов градостроительства и архитектуры; о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения размера ежегодной разовой денежной помощи до 5 мая; об основных принципах государственного надзора (контроля); об официальной статистике.



Также представители правительства планируют утвердить порядок осуществления контроля за качеством товаров, работ и услуг оборонного назначения на всех этапах их разработки, производства, модернизации, ремонта и утилизации, а также за целевым использованием средств; внести изменения в Порядок проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам; образовать Межведомственную рабочую группу по вопросам развития системы государственных реестров и кадастра недвижимого имущества.



В среду Кабмин также рассмотрит проекты постановлений о внесении изменений в Порядок обеспечения социальной защиты детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, в том числе детей, пострадавших от жестокого обращения; вопрос реимбурсации лекарственных средств по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

На заседании правительства планируют одобрить обновленный национальный определенный вклад Украины по Парижскому климатическому соглашению и ряд других проектов решений.



Отмечается, что правительство планирует принять постановление, которым продлит действие возложения специальных обязанностей (ПСО) в отношении продажи электроэнергии для населения.



Министерство энергетики предлагает продлить действие ПСО до 31 августа. При этом, цена на электроэнергию для населения останется неизменной - 1,68 грн / кВт-час.

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