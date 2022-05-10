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Правительство планирует более чем в три раза увеличить транзит горючего в Украину через Польшу, - итоги энергетического форума в Варшаве

10 мая, 2022 вторник
00:58
Экономика азс

В ближайшее время Украина сможет благодаря польскому транзиту привлечь горючее из США, Нидерландов и других стран – сейчас через Польшу импортируется в три раза меньше возможностей

Об этом сообщила первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам польско-украинского энергетического форума в Варшаве.

"Сейчас Польша может выступать крупным транзитером топлива для Украины, обеспечивая поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно. За последний месяц объем поступлений едва составил 60 тысяч тонн", - рассказала вице-премьер.

Она отметила, что в ходе форума удалось собрать представителей польского и украинского бизнеса, а также логистические предприятия и компании, управляющие топливной инфраструктурой. Благодаря этому удалось найти практические решения проблемы, возникшей на топливном рынке Украины.

Так, к польскому ресурсу Украина сможет привлечь нефтепродукты из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов. Доставляться горючее будет комбинированными видами транспорта через Польшу.

Кроме того, говорит Свириденко, Украина получила понимание, как можно получить дополнительные объемы от польских трейдеров. Стороны обозначили технические возможности для увеличения перевалки необходимых объемов, а польская PERN SA уже подтвердила готовность предоставить дополнительные мощности.

Для увеличения отгрузок были синхронизированы графики работы "Укрзализныци" и польской PKP, теперь в оперативном режиме могут мгновенно решать проблемные вопросы.

"Итак, ожидаем, что уже в ближайшее время топливные ресурсы будут доставляться быстрее, а на украинских заправках исчезнут очереди", - заявила вице-премьер.

  • Отметим, что после того как враг уничтожил Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и десятки баз с горючим, начался его дефицит на рынке Украины. Его начали решать с помощью европейских партнеров и, в первую очередь, Польши. 6 мая Министерства инфраструктуры Украины и Польши договорились о безразрешительном проезде для грузовиков, перевозящих горючее.

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война с Россией
Польша
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