Правительство передало в управление Укрнафты сеть АЗС Glusco, которая принадлежала Медведчуку.

Об этом сообщил в Facebook глава правления Нафтогаза Алексей Чернышев.

"Также КМУ дал задачу урегулировать вопрос возмещения расходов понесенных ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг" (U.GO), которая занималась перезапуском арестованных коммерческих активов Медведчука. Напоминаю, что обе компании Укрнефть и Нефтегаз Ойл Трейдинг входят в группу Нафтогаз и продолжают работать", - написал Чернышев.