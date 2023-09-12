Правительство передало в управление Укрнафты сеть АЗС Glusco, которая принадлежала Медведчуку.
Кабинет Министров назначил Укрнефть управляющим активами компании Glusco, среди которых более 200 автозаправок - раньше принадлежала куму Путина Виктору Медведчуку
Об этом сообщил в Facebook глава правления Нафтогаза Алексей Чернышев.
"Также КМУ дал задачу урегулировать вопрос возмещения расходов понесенных ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг" (U.GO), которая занималась перезапуском арестованных коммерческих активов Медведчука. Напоминаю, что обе компании Укрнефть и Нефтегаз Ойл Трейдинг входят в группу Нафтогаз и продолжают работать", - написал Чернышев.
- Напомним, 11 марта 2021 года СБУ провела более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления компании.
- СБУ и ГНС обвинили сеть АЗС в "теневой реализации некачественных нефтепродуктов". По информации следствия, приблизительная сумма уклонения от налогов составляет 240 млн. грн. В Glusco были опровергнуты обвинения, но полноценная работа сети была заблокирована.
- В июле 2021 года сеть АЗС Glusco возобновила работу, продолжив реализацию только сжиженного газа и сопутствующих товаров в пристанционных магазинах.
- 6 декабря 2021 года сеть АЗК Glusco приобрел греческий предприниматель Димитриос Анифантакис.
- В начале августа АРМА сообщила о расторжении договоров с компанией "Нафтогаз Ойл Трейдинг" об управлении арестованной сетью АЗС Glusco, связываемой с Виктором Медведчуком, из-за ненадлежащего управления активами. Автозаправки работали под брендом UGO. "Нефтегаз Ойл Трейдинг" считает это решение неправомерным.
- В июле 2023 года комиссия по контролю за эффективностью управления активами АРМА начала проверку эффективности управления сетью.
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