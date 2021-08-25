Правительство передало в управление Нафтогазу две ТЭЦ на Львовщине

Об этом сообщает Правительственный портал.



Согласно сообщению, Кабмин согласился с предложением Национального агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) и Министерства энергетики о передаче в управление Нафтогазу арестованного имущества Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ во Львовской области.



Отмечается, что это решение позволит обеспечить устойчивое прохождение отопительного периода в Новояворивском и Новом Роздоле, в частности избежать возникновения чрезвычайных ситуаций и сбоев в тепло-, энерго- и электроснабжении указанных населенных пунктов.



Согласно распоряжению Кабмина, на АРМА возлагается обязанность обеспечить передачу активов компании "Нафтогаз Тепло" на период до устранения риска прерывания функционирования обеих ТЭЦ. В то же время Нафтогаз, Минэнерго, Министерство развития общин и территорий, а также Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должны принять все необходимые меры в пределах своей компетенции для предотвращения возникновения таких рисков.



В пресс-службе отметили, что решение Кабмина принято в рамках особого порядка отбора управляющих для стратегических и социально важных активов, применяется в особых случаях и позволяет эффективным государственным компаниям на законных основаниях и в максимально сжатые сроки наладить управление объектами критической инфраструткуры.



По словам руководителя АРМА Дмитрия Жоравовича, передача в управление Нафтогаза этих ТЭЦ является важной предпосылкой для успешного прохождения следующего отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске. Кроме того, впервые апробирован механизм, который гарантирует участие государства в сохранении и обеспечении функционирования стратегических активов, таких как Мотор Сич, Донецкоблгаз тому подобное.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb