Правительство передало в управление Нафтогаза пять государственных ТЭЦ
Кабинет министров передал в управление НАК "Нафтогаз Украины" пять государственных теплоэлектростанций
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, правительство передало государственные ТЭЦ из управления Фонда госимущества Нафтогазу.
"Обращаюсь также к местным руководителям, на территории которых расположены ТЭЦ: если у вас есть уверенность и доказаны ресурсы, что вы можете лучше управлять этими предприятиями - то у вас есть возможность обратиться в Кабмин. Мы готовы рассмотреть передачу соответствующих объектов в ваше управление" , - добавил премьер.
По информации Экономической правды, правительство передает Нафтогазу единые имущественные комплексы предприятий "Северодонецкая теплоэлектроцентраль", "Днепровская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ", "Криворожская теплоцентраль", "Херсонская ТЭЦ" и "Одесская ТЭЦ".
Кроме того, эти ТЭЦ исключили из перечня объектов большой приватизации.
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