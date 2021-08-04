Правительство передало в управление Нафтогаза пять государственных ТЭЦ

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



По словам Шмыгаля, правительство передало государственные ТЭЦ из управления Фонда госимущества Нафтогазу.



"Обращаюсь также к местным руководителям, на территории которых расположены ТЭЦ: если у вас есть уверенность и доказаны ресурсы, что вы можете лучше управлять этими предприятиями - то у вас есть возможность обратиться в Кабмин. Мы готовы рассмотреть передачу соответствующих объектов в ваше управление" , - добавил премьер.



По информации Экономической правды, правительство передает Нафтогазу единые имущественные комплексы предприятий "Северодонецкая теплоэлектроцентраль", "Днепровская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ", "Криворожская теплоцентраль", "Херсонская ТЭЦ" и "Одесская ТЭЦ".

Кроме того, эти ТЭЦ исключили из перечня объектов большой приватизации.