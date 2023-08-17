Правительство передало Укрнафте арестованные активы российской Татнефти, в том числе около 100 АЗС
Правительство приняло решение о передаче в управление ПАО "Укрнафта" арестованных активов, принадлежавших российской Татнефти. Среди них около 100 АЗС
Об этом сообщает Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА).
"По предложению АРМА и Минэнерго правительство сегодня приняло решение о передаче в управление государственной компании около 100 АЗС, нефтебазе и ряду транспортных средств, принадлежащих российской Татнефти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что управляющим арестованными активами, расположенными в Харьковской и Полтавской областях, стала крупнейшая нефтегазодобывающая компания Украины ПАО "Укрнафта".
Приоритетная задача для управляющего состоит в возобновлении работы автозаправочных комплексов и обеспечении доходов бюджета от их коммерческого использования.
Для недопущения дальнейших сбоев в функционировании актива и в целях его оперативной передачи в управление была использована специальная процедура определения управляющего по распоряжению Кабмина, предусмотренная ст. 21-1 Закона об АРМА.
- Напомним, имущество, счета и корпоративные права группы компании "Татнефть" передали АРМА в июне 2022 года.
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