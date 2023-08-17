Об этом сообщает Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА).

"По предложению АРМА и Минэнерго правительство сегодня приняло решение о передаче в управление государственной компании около 100 АЗС, нефтебазе и ряду транспортных средств, принадлежащих российской Татнефти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что управляющим арестованными активами, расположенными в Харьковской и Полтавской областях, стала крупнейшая нефтегазодобывающая компания Украины ПАО "Укрнафта".

Приоритетная задача для управляющего состоит в возобновлении работы автозаправочных комплексов и обеспечении доходов бюджета от их коммерческого использования.

Для недопущения дальнейших сбоев в функционировании актива и в целях его оперативной передачи в управление была использована специальная процедура определения управляющего по распоряжению Кабмина, предусмотренная ст. 21-1 Закона об АРМА.