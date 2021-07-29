Правительство передало "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" и "Оператора рынка" под управление Минэнерго
Кабинет министров передал "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" и "Оператора рынка" под управление Министерства энергетики
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, Кабинет министров принял распоряжение о передаче Министерству энергетики полномочий по управлению корпоративными правами, которые принадлежат государству в уставных капиталах предприятий "Магистральные газопроводы Украины" и "НЭК" Укрэнерго ", а также полномочий по управлению единым имущественным комплексом госпредприятия "Оператор рынка" .
"Поскольку Министерство формирует политику в сфере энергетики, передача этих полномочий будет способствовать повышению эффективности работы объединенной энергетической системы, интеграции украинского в европейский энергетический рынок", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что ведомство продолжит внедрение корпоративного управления в этих копмпаниях и обеспечит выполнение своих международных обязательств.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.82
Покупка 26.82Продажа 27.05
-
EUR
Покупка 31.68Продажа 32.04
- Актуальное
- Важное