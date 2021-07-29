Правительство передало "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" и "Оператора рынка" под управление Минэнерго

Об этом сообщает Правительственный портал.



Согласно сообщению, Кабинет министров принял распоряжение о передаче Министерству энергетики полномочий по управлению корпоративными правами, которые принадлежат государству в уставных капиталах предприятий "Магистральные газопроводы Украины" и "НЭК" Укрэнерго ", а также полномочий по управлению единым имущественным комплексом госпредприятия "Оператор рынка" .



"Поскольку Министерство формирует политику в сфере энергетики, передача этих полномочий будет способствовать повышению эффективности работы объединенной энергетической системы, интеграции украинского в европейский энергетический рынок", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что ведомство продолжит внедрение корпоративного управления в этих копмпаниях и обеспечит выполнение своих международных обязательств.



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