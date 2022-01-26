Правительство передало Довженко-Центр в управление Госкино

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Передать целостный имущественный комплекс государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко [...] из сферы управления Министерства культуры и информационной политики в сферу управления Государственного агентства по вопросам кино", - говорится в проекте решения.



Согласно документу, Госкино должно в течение трех месяцев утвердить стратегический план развития и улучшения финансово-хозяйственной деятельности Довженко-центра.



Национальный центр Александра Довженко - аудиовизуальный архив, государственный фильмофонд Украины, единственный в Украине член Международной федерации киноархивов (FIAF).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



