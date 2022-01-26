Правительство передало Довженко-Центр в управление Госкино
Кабмин принял решение о передаче Государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко" в сферу управления Государственного агентства по вопросам кино
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Передать целостный имущественный комплекс государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко [...] из сферы управления Министерства культуры и информационной политики в сферу управления Государственного агентства по вопросам кино", - говорится в проекте решения.
Согласно документу, Госкино должно в течение трех месяцев утвердить стратегический план развития и улучшения финансово-хозяйственной деятельности Довженко-центра.
Национальный центр Александра Довженко - аудиовизуальный архив, государственный фильмофонд Украины, единственный в Украине член Международной федерации киноархивов (FIAF).
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