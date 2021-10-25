Правительство отменило самоизоляцию для жителей временно оккупированных территорий при наличии приглашения на вакцинацию в Украине
Кабинет министров отменил самоизоляцию для жителей временно оккупированных территорий (ТОТ) при наличии приглашения на вакцинацию с украинским идентификатором
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Согласно сообщению, правительство с 25 октября изменило правила въезда для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях Украины. Теперь жители ТОТ не подлежат самоизоляции при пересечении границы с РФ в случае предъявления приглашения на вакцинацию с украинским идентификатором.
В пресс-службе отметили, что записаться на вакцинацию и получить необходимое приглашение жители ТОТ могут в одном из центров вакцинации населения и пунктов прививки, расположенных на подконтрольной Украины территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей в территориальной близости к контрольных пунктов въезда. Минрегион также опубликовал перечень таких пунктов и центров.
В ведомстве также пояснили, что записаться на прививку можно по телефону контакт-центра Министерства здравоохранения по вопросам противодействия СOVID-19: +38 0800 60 20 19 или через чат на сайте МЗ.
Отмечается, что кроме отмены самоизоляции, изменения касаются обновления приложения Дома для Украинской, пересекающих КПВВ и государственную границу на въезд в Украину. Приложение больше не будет отслеживать геолокацию, а через 72 часа будет деактивировано.
Для регистрации приложения Дома или на официальном портале нужно указать личные и паспортные данные, средство связи и определено место самоизоляции. В течение 72 часов до вышеуказанных данных, в приложении должен появиться результат ПЦР-теста или теста на антиген. Если тест покажет отрицательный результат, приложение Дома можно будет удалить. В случае подтверждения диагноза вартос обратиться к семейному врачу.
В то же время, если лицо по каким-либо причинам не сдал тест после пересечения границы или КПВВ, через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматизировано передается в правоохранительные органы, которые в дальнейшем будут проводить выборочную проверку по пребыванием в месте самоизоляции.
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