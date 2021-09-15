Правительство отменило самоизоляцию для иностранцев при транзитном въезде
Кабинет министров отменил самоизоляцию для иностранцев, которые находятся в стране в транзитном режиме и должны покинуть ее в течение 48 часов
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Отмечается, что с 20 сентября иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции.
Им также не нужно делать тесты на коронавирус в Украине и устанавливать приложение "Дия".
Пограничники отметили, что в силе остается требование для иностранцев и владельцев вида на жительство иметь страховой полис, выданный зарегистрированной в Украине компанией, покрывающий расходы на лечение и обсервацию.
Также иностранцам, владельцам вида на жительство и лицам без гражданства для въезда в Украину нужно иметь один из этих документов:
- подтверждение получения одной или нескольких доз вакцины против COVID-19, включенных в перечень ВОЗ;
- COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию, отрицательный результат теста методом ПЦР или выздоровление от COVID-19;
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.
Справка о тестировании и вакцинации не требуется от детей до 12 лет.
Иностранцы старше 18 лет, которые не вакцинированы, должны иметь отрицательный результат теста и установить приложение "Дома" для контроля самоизоляции. Она прекращается, если в течение 72 часов с момента въезда будет получен еще один отрицательный тест.
- Напомним, иностранцев в Украину будут пускать с подтверждением не только полного курса вакцинации против коронавируса, но и после первой дозы.
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