Правительство отменило распоряжение Януковича о передаче объектов Лавры УПЦ МП

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко

"Рядом законных решений управление имуществом Лавры перешло к государству, потому что именно государство является собственником этих объектов", - пишет министр.

Ткаченко уточнил, что 30 марта правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины времен Януковича от 11 июля 2013 г. No 519 "Вопрос передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православ сооружений".