Правительство отменило распоряжение Януковича о передаче объектов Лавры УПЦ МП
Правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастырю УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры
Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко
"Рядом законных решений управление имуществом Лавры перешло к государству, потому что именно государство является собственником этих объектов", - пишет министр.
Ткаченко уточнил, что 30 марта правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины времен Януковича от 11 июля 2013 г. No 519 "Вопрос передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православ сооружений".
- Также сегодня Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Ранее в Минкульте объясняли , что УПЦ МП должен выселиться из Лавры даже несмотря на судебный иск – у представителей церкви уже нет правовых оснований находиться на территории заповедника.
- Напомним, 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Киево-Печерская лавра должна быть освобождена, но против представителей УПЦ МП силу применять не будут. Данилов подчеркнул, что монахов никто не выселяет, но законы Украины должны выполняться всеми.
- 30 марта комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ (МП) не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.
- Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры
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