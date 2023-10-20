Правительство отменило проведение всеукраинской переписи населения в 2023 году
Кабмин отменил проведение всеукраинской переписи населения, запланированной на 2023 год. Этим вопросом будут заниматься после завершения войны против РФ
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Признано утратившим силу распоряжение КМУ от 09.12.2020 N 1542 "О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения". Поручено Государственной службе статистики после прекращения или отмены военного положения в Украине внести предложение о проведении Всеукраинской переписи населения", - он.
Что известно о планах правительства провести перепись населения
Перепись населения Украины планировалась на 2023 год, 19 июля Верховная Рада приняла законопроект, который позволит цифровизировать перепись.
В то же время демограф Элла Либанова утверждает, что перепись населения, которую планировали провести в 2023 году, может состояться ориентировочно в конце 2025 года, поскольку во время войны ее проводить нельзя.
В свою очередь, глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Украина готова провести перепись населения с применением современных цифровых средств верификации.
Стоит отметить, что перепись населения Украины в 2001 году стала первой и единственной переписью населения независимой Украины по состоянию на 2023 год.
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