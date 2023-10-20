Правительство отменило проведение всеукраинской переписи населения в 2023 году

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Признано утратившим силу распоряжение КМУ от 09.12.2020 N 1542 "О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения". Поручено Государственной службе статистики после прекращения или отмены военного положения в Украине внести предложение о проведении Всеукраинской переписи населения", - он.

Что известно о планах правительства провести перепись населения

Перепись населения Украины планировалась на 2023 год, 19 июля Верховная Рада приняла законопроект, который позволит цифровизировать перепись.

В то же время демограф Элла Либанова утверждает, что перепись населения, которую планировали провести в 2023 году, может состояться ориентировочно в конце 2025 года, поскольку во время войны ее проводить нельзя.

В свою очередь, глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Украина готова провести перепись населения с применением современных цифровых средств верификации.

Стоит отметить, что перепись населения Украины в 2001 году стала первой и единственной переписью населения независимой Украины по состоянию на 2023 год.