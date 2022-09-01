Об этом сообщил народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

По его словам, премьер-министр Украины Денис Шмигаль отложил подписание постановления.

"Инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без надлежащих расчетов, что, разумеется, не смогло убедить общество в его целесообразности", — написал Гетманцев.

Он убежден, что на седьмом месяце войны с командировками нужно что-то решать. "Однако очевидно и то, что пора принимать взвешенные и просчитанные решения вместо интуитивных".

31 августа народный депутат Украины Юлия Гришина рассказала, что пока в Кабмине не обсуждают возможность разрешить украинским студентам выезд за границу.