Правительство отложило возможность выезда военнообязанных за границу под залог
Выезд военнообязанным украинцам из Украины под залог отложили, хотя планировали на 1 сентября
Об этом сообщил народный депутат Украины Даниил Гетманцев.
По его словам, премьер-министр Украины Денис Шмигаль отложил подписание постановления.
"Инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без надлежащих расчетов, что, разумеется, не смогло убедить общество в его целесообразности", — написал Гетманцев.
Он убежден, что на седьмом месяце войны с командировками нужно что-то решать. "Однако очевидно и то, что пора принимать взвешенные и просчитанные решения вместо интуитивных".
- 31 августа народный депутат Украины Юлия Гришина рассказала, что пока в Кабмине не обсуждают возможность разрешить украинским студентам выезд за границу.
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