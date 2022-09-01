English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Правительство отложило возможность выезда военнообязанных за границу под залог

Правительство отложило возможность выезда военнообязанных за границу под залог

1 сентября, 2022 четверг
23:45
Экономика

Выезд военнообязанным украинцам из Украины под залог отложили, хотя планировали на 1 сентября

Об этом сообщил народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

По его словам, премьер-министр Украины Денис Шмигаль отложил подписание постановления.

"Инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без надлежащих расчетов, что, разумеется, не смогло убедить общество в его целесообразности", — написал Гетманцев.

Он убежден, что на седьмом месяце войны с командировками нужно что-то решать. "Однако очевидно и то, что пора принимать взвешенные и просчитанные решения вместо интуитивных".

  • 31 августа народный депутат Украины Юлия Гришина рассказала, что пока в Кабмине не обсуждают возможность разрешить украинским студентам выезд за границу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
война с Россией
Данила Гетманцев
правительство Шмыгаля
Военные новости
Читайте также:
Джо Байден
31 августа, 2022 среда
Байден отреагировал на смерть Горбачева
путін, шойгу
29 августа, 2022 понедельник
Британская разведка узнала, как наказали Шойгу за неудачи в войне с Украиной
Ярослав Юрчишин
30 августа, 2022 вторник
Средства от активов РФ на 28 млрд грн, о конфискации которых заявил Зеленский, не поступили в казну, - нардеп Юрчишин
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.45
    Покупка 39.45
    Продажа 40.24
  • EUR
    Покупка 39.41
    Продажа 40.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
2 сентября
00:09
Олаф Шольц
Шольц склонен продолжить телефонный диалог с Путиным
2022, четверг
1 сентября
23:56
Пусть учатся сдаваться в плен. В Офисе президента прокомментировали предстоящие военные учения России и Беларуси
23:49
Повреждены полсотни частных домов: оккупанты обстреляли одну из общин Днепропетровщины
23:31
МАГАТЕ
"Это был цирк": сотрудник ЗАЭС рассказал, что оккупанты водили миссию МАГАТЭ только своим маршрутом по станции
23:15
Судно с кукурузой, плывущее из Украины в Стамбул, село на мель и заблокировало движение в Босфорском проливе
22:51
Хвастался обстрелами и пытками. Журналисты идентифицировали личность российского военного преступника
22:50
В Шотландии для расселения беженцев из Украины подготовили уже второй круизный лайнер
22:36
На Масленицу сжег чучело в камуфляже. В Петербурге судят юношу за хулиганство по мотивам ненависти
22:33
В ЕС одобрили две вакцины от Омикрона
22:31
Оккупанты пытаются превратить миссию МАГАТЭ в бесплодную экскурсию по ЗАЭС, - Зеленский
22:15
Верещук обратилась к родителям: "Защитите детей, выезжайте с оккупированных территорий"
22:09
Венгрия Орбана - троянский конь России и Китая в Европе, - Politico
21:56
Зеленский ввел военные администрации в четырех городах Донетчины
21:52
"Ряд важных и ценных инструментов": Резников прокомментировал новый пакет военной помощи от Швеции
21:46
Лукашенко Путин
Лукашенко заговорил о "конфликте между президентом и военными в Украине". У Зеленского ответили
21:43
Укрзализныця получит дополнительные почти 100 млн евро от ЕБРР на модернизацию и ремонт поездов
21:33
Министр финансов Британии верит, что G7 примет решение об ограничении цены на нефть из РФ
21:28
Единственное, что понимает Путин, – прямой удар. Подоляк о путях урегулирования на ЗАЭС
21:17
Украина может деоккупировать Херсон без боевых действий – экс-председатель Королевского института Объединенных ВС Великобритании
21:10
Совбез ООН 22 сентября проведет заседание по теме "поддержание мира и безопасности в Украине"
21:09
Bayraktar Байрактар
"Байрактар" сработал на отлично. Военные показали работу беспилотников
21:04
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:59
"Стену" с РФ перестали строить, потому что кому-то показалось, что россияне не пойдут дальше, - генерал-майор Бидыло
20:57
Путин рассказал школьникам о новой цели "спецоперации" в Украине
20:42
Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers поднял украинский флаг на концерте в Майами
20:41
В ГСЧС рассказали о состоянии ликвидации торфяных пожаров в Киевской области
20:37
Мы больше не будем уязвимы к шантажу, – Джонсон об отказе от российских энергоносителей
20:34
США не дали визу главе МВД РФ Колокольцеву для участия в мероприятии ООН
20:20
МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС, - гендиректор Гросси
20:18
Литва предлагает снарядить на ЗАЭС полицейскую миссию
20:14
ВСУ получат от Дании зимнюю форму и одежду
20:03
Антикоррупционный суд Украины впервые конфисковал состояние подсанкционного российского олигарха
20:00
Украина соберет около 50 млн тонн зерновых – это вдвое меньше, чем в прошлом году, - Всеукраинский аграрный совет
19:52
Ривненскую область посетил миллиардер Баффет и поработал там комбайнером
19:44
На фото украинское поле пшеницы
РФ нанесла более $27 млрд ущерба сельскому хозяйству Украины и $3 млрд – фермерам, – Центр стратегических коммуникаций
19:40
"Не можем полагаться ни на Россию, ни на Газпром": Германия не рассчитывает зимой на газ из "Северного потока"
19:29
За лето в Испании более 4600 человек умерли от жары
19:09
Компромисс вместо конфликта: между Сербией и Косово заработали новые правила пересечения границы
18:52
Эксклюзив
Этот ПТРК создали, чтобы уничтожать российские танки: что может комплекс NLAW против "брони" армии РФ
18:50
Wizz Air вместо отмененных рейсов в Москву полетит в столицу Узбекистана
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV