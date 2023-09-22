Правительство отложило создание реестра олигархов до окончания войны

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №827-р от 19 сентября.

Согласно документу создание и обеспечение возможности добавления в реестр олигархов запланировано через три месяца после прекращения или отмены военного положения.

Сначала этот реестр планировалось ввести через три месяца после публикации заключения Венецианской комиссии по закону об олигархах.

Фото: Скрин сайта

Что известно о реестре олигархов

В сентябре 2021 года фракции "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" подали заявление об отстранении председательствующего в ВР Руслана Стефанчука от рассмотрения законопроекта об олигархах. Однако парламент провалил голосование.

5 ноября 2021 года сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах (проект №5599). Он вступил в силу шесть месяцев спустя после официальной публикации. Согласно окончательной редакции определение олигархов – это прерогатива СНБО, который возглавляет глава государства. Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны представлять электронную декларацию наравне с чиновниками.

Законом предусмотрено ограничение прав бизнесменов и создание специального реестра, в который будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать 3 из 4 критериев:

участие в политической жизни;

значительное влияние на СМИ;

контроль или владение монополией;

наличие активов на сумму около 2,3 млрд грн.

Корниенко заявлял, что в реестр олигархов могут попасть около пяти народных депутатов, но их имена не назвал.

Министр юстиции Денис Малюська считает, что признакам "очевидного олигарха" по закону о деолигархизации отвечают Ринат Ахметов и Игорь Коломойский .

В мае 2022 года Совет национальной безопасности и обороны проголосовал за Положение о реестре олигархов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в июле сообщил, что в Украине уже подготовлен реестр олигархов, но до сих пор не было принято ни одного решения о включении кого-то в этот список.

В июне этого года Венецианская комиссия пришла к выводу, что закон об олигархах не применим в текущем формате и рекомендовала Украине принять системный подход. Комиссия посоветовала Украине отложить введение закона об олигархах и выполнить ряд рекомендаций. В частности, разработать и внедрить эффективную политику конкуренции, усилить борьбу с коррупцией на высоком уровне, обеспечить прозрачность и публичный контроль в сфере государственных закупок, укрепить плюрализм СМИ, а также прозрачность медиасобственности.